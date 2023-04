Euro Hockey League - Bloemendaal et Van Doren battent 1-0 en finale le Rot-Weiss Cologne et Vanasch

Dominant la partie, les champions des Pays-Bas ont longtemps été bloqués face à Vincent Vanasch en première mi-temps. Ce n'est qu'en prenant option d'éviter 'The Wall' et tirer sur le 'line-stopper' sur l'un de leurs multiples penalty-corners (pc) que l'équipe de Van Doren a mené 1-0 à la mi-temps via Teun Beins (21e). La partie s'est équilibrée en seconde mi-temps mais jamais les champions allemands n'ont réussi à inverser la tendance. Il s'agit du 6e sacre de Bloemendaal en EHL, le 3e consécutif, après ceux décrochés en 2009, 2013 (contre le Dragons), 2018, 2021 et l'an dernier. Si 'King Arthur' Van Doren peut à présent s'enorgueillir de trois titres européens en clubs, Vanasch, déjà battu l'an dernier par Bloemendaal en finale, est lui par contre à nouveau passé à côté d'une performance inédite, devenir le premier joueur à remporter la compétition avec trois équipes de trois pays différents, après s'être déjà imposé avec les Néerlandais d'Oranje-Zwart et avec le Waterloo Ducks. Plus tôt dans la journée, le Racing avait pris le meilleur 3-0 sur les Espagnols de Campo de Madrid dans le match pour le bronze. Chez les dames, les Néerlandaises de Den Bosch ont ajouté un 17e sacre à leur collection, en venant à bout 1-0 des Espagnoles de Campo de Madrid en finale. Les championnes de Belgique de la Gantoise, éliminées 0-3 en quart de finale par les vice-championnes d'Espagne, ont elles terminé le tournoi à la 5e place. (Belga)