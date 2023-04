Euro Hockey League - Cosyns: "Nous avons montré que nous sommes toujours là pour la défense de notre titre"

"Notre victoire en petite finale est un moment historique pour le club", a déclaré le coach des Bruxellois Xavier De Grève. Le meilleur résultat en EHL de tous les temps du club ucclois, après la 4e place du club en 2014. "En réalité, il n'y a pas eu match", a pour sa part commenté Victor Wegnez, maître de la défense bruxelloise. "Surtout quand Tanguy Cosyns est aussi efficace qu'il l'est actuellement. Nous étions venus ici pour une place en finale. Bloemendaal nous en a empêchés. Cette troisième place est très importante pour notre mental. Nous devons conserver cet état d'esprit en championnat." Pour sa part, le sleeper vedette du Racing a remercié ses équipiers, sans qui les pc ne seraient pas tombés. "Cette phase est l'une de mes qualités, même si la balle rebondit ou n'est pas très bien arrêtée par le bloqueur. Nous avons été champions de Belgique l'an dernier en sortant un peu de nulle part et nous avons prouvé ce week-end qu'il faudra encore compter sur nous pour les prochains playoffs", a jugé Cosyns. Depuis le début le nouveau format de l'EHL en 2007, les clubs belges ont remporté 7 médailles. Le Waterloo Ducks a gagné l'or en 2019, tandis que le Dragons compte lui quatre médailles à son actif (argent en 2013 et bronze en 2012, 2014 et 2017) et une pour le Léopold (bronze en 2021). (Belga)