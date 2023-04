Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine affirme garder Bakhmout sous contrôle

Selon les Ukrainiens, l'armée russe a été fort active dans la région de Donetsk. La ville de Kherson, dans le sud, a en outre été la cible de tirs d'artillerie. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes, le général Oleksandre Syrsky, a accusé la Russie de pratiquer la tactique de la terre brûlée, à l'instar de ce qu'elle a fait en Syrie. "La situation est difficile mais sous contrôle", a-t-il néanmoins affirmé. De son côté, le chef de l'occupation russe de la région ukrainienne de Donetsk, Denis Pouchiline, s'est rendu dans le centre de Bakhmout, épicentre depuis des mois des combats en Ukraine et où les Russes semblent avancer, selon une vidéo publiée lundi. M. Pouchiline a publié ces images sur Telegram dans lesquelles on le voit en tenue de combat sur une place recouverte de débris qui semble être la place de la Liberté, dans le centre de Bakhmout. Ces derniers jours, les forces ukrainiennes semblent avoir perdu du terrain dans le centre-ville où plusieurs correspondants de guerre russes se sont rendus ces derniers jours et dont les reportages montrent une citée dévastée. Ville de quelque 70.000 habitants avant le conflit, Bakhmout est le théâtre de terribles combats depuis des mois. Du fait de la longueur de la bataille et des lourdes pertes subies par les deux camps, la ville est devenue le symbole de la lutte entre Russes et Ukrainiens pour le contrôle de la région industrielle du Donbass. (Belga)