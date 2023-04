Invasion de l'Ukraine - Volodymyr Zelensky espère le retour de la paix en Ukraine d'ici un an

Bien des Chrétiens ont célébré Pâques en Ukraine dimanche, mais une large partie de la population suit le calendrier de l'Eglise orthodoxe russe, en vertu duquel Pâques tombe dimanche prochain. Ce dimanche-ci étant alors le dimanche des rameaux pour ces fidèles. M. Zelensky a donc critiqué la Russie pour avoir lancé des attaques de roquettes le dimanche des rameaux. A Zaporizijjia, au sud du pays, l'une d'entre elles a touché une habitation, tuant un homme et une fillette de onze ans. "C'est de la sorte qu'un Etat terroriste passe son dimanche des rameaux", a poursuivi le président ukrainien. "C'est ainsi que la Russie s'isole davantage encore du monde et de l'humanité". Le dirigeant du pays en guerre a terminé son message en vidéo avec un message d'espoir pour que "le dimanche des rameaux, l'an prochain, puisse se dérouler dans la paix et la liberté pour toute notre population". Il a remercié les Ukrainiens pour la résistance qu'ils opposent à l'invasion russe et leurs alliés à l'étranger qui les soutiennent avec des armes et des munitions. La guerre en Ukraine dure depuis plus de 13 mois. Une victoire d'un camp ou d'un autre est loin d'être en vue. Il n'y a aucun projet de négociation de paix non plus. (Belga)