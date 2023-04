Les Etats-Unis évaluent les risques liés à la fuite de documents confidentiels

Cette fuite de documents secrets, révélée la semaine dernière par le New York Times, concerne notamment des évaluations et des rapports des services de renseignement américains liés à la guerre en Ukraine, mais aussi aux alliés des Etats-Unis. "Une coopération inter-agence a été lancée pour évaluer l'impact que (la fuite de) ces documents photographiés pourrait avoir sur la sécurité nationale et sur nos alliés et partenaires", a déclaré une porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh. Ces documents qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux pourraient s'avérer précieux pour Moscou, révélant à quel point les services de renseignement américains ont pénétré des parties de l'appareil militaire russe, analysent les médias américains. Le ministère de la Justice, qui a ouvert une enquête samedi, tente d'identifier la source des fuites et examine encore la validité des documents diffusés. Selon le Washington Post, citant des responsables américains, certains semblent avoir été falsifiés. Mais la plupart correspondent aux rapports de la CIA qui circulent à la Maison Blanche, au Pentagone ou encore au département d'Etat, avance cette même source. D'autant que certains documents contiennent des informations relatives aux pays alliés des Etats-Unis. L'un d'entre eux a par exemple mis en évidence les discussions gouvernementales en Corée du Sud sur la possibilité de fournir des obus d'artillerie américains à l'Ukraine, selon le New York Times. (Belga)