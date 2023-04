Les hôtels de la Côte enregistrent 10% de nuitées en moins lors du week-end pascal

Le temps printanier du week-end de Pâques a entraîné une augmentation des réservations de dernière minute. Au total, le nombre de nuitées au littoral est de 450 000. Dans la nuit de samedi à dimanche, le taux d'occupation des hôtels a ainsi atteint 85%. Sur l'ensemble du week-end, le nombre de réservations a néanmoins été inférieur de 10% à celui du week-end pascal de l'année dernière. "Le week-end de Pâques 2022 a été vraiment exceptionnel, avec beaucoup de soleil et des températures dépassant les 17°", explique Sabien Lahaye-Battheu, présidente de Westtoer. En raison du nouveau régime de vacances en Belgique francophone, les vacances de printemps y sont cette fois plus tardives que les vacances de Pâques flamandes et auront lieu du 29 avril au 14 mai. "Le fait que les vacances soient décalées joue certainement un rôle dans ces chiffres d'occupation légèrement inférieurs. Le nouvel horaire de vacances permet de mieux répartir les vacances sur la côte, ce qui est une bonne chose car il est donc possible d'offrir plus de qualité. Mais cela constitue aussi un défi. Les activités balnéaires doivent être plus étalées et le secteur de l'hôtellerie et de la restauration doit également recruter du personnel au mois de mai", ajoute Mme Lahaye-Battheu. (Belga)