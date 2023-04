Ligue des Champions - City - Bayern et Benfica - Inter, premières affiches des quarts de finale

Le choc City - Bayern marquera les retrouvailles entre Pep Guardiola et le club allemand, que l'Espagnol avait entraîné de 2013 à 2016. Guardiola n'était pas parvenu à soulever la Coupe aux grandes oreilles avec le club bavarois et il n'y est pas non plus parvenu avec les Cityzens. Manchester City avait perdu sa seule finale de C1 en 2021 à Porto, à huis clos à cause de la pandémie de Covid. Les Anglais avaient été battus 1-0 par le Chelsea de Thomas Tuchel, aujourd'hui sur le banc bavarois. Kevin De Bruyne était sorti blessé à l'heure de jeu lors de cette finale. Le capitaine des Diables Rouges dirige toujours la manœuvre du côté de City, qui peut en outre compter sur sa machine à buts Erling Haaland. La route de la finale, prévue le 10 juin à Istanbul, sera tout sauf une promenade de santé pour le vainqueur de ce choc, qui retrouvera en demi-finales le vainqueur de Real Madrid - Chelsea, l'affiche de mercredi. Dans la seconde partie de tableau, Benfica, tombeur du FC Bruges en huitièmes, recevra mardi l'Inter Milan de Romelu Lukaku dans un duel dont le vainqueur affrontera celui du duel entre Naples et l'AC Milan programmé mercredi. C'est la première fois depuis 2006 qu'on a trois clubs italiens en quarts de finale. Il faut remonter à 2017 et la Juventus, battue par le Real, pour trouver trace d'un club transalpin en finale, tandis que les clubs portugais n'ont plus connu de finale depuis 2004 et le sacre de Porto, alors entraîné par José Mourinho. Le "Special One" était aussi sur le banc de l'Inter en 2010, année du dernier sacre italien en C1. (Belga)