Météo - Nuages et pluie au menu des prochains jours

En soirée, la zone de pluie continuera de se déplacer, vers l'est, tandis que le ciel se fera sec à partir de l'ouest. Les champs nuageux resteront tenaces en Ardenne. Les minima seront compris entre 3 degrés sur les hauteurs ardennaises et 8 degrés au littoral. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud­-ouest à ouest, avec des rafales jusqu'à 50 km/h dans l'intérieur des terres, et 60 km/h en bord de mer. Mardi matin verra un risque de pluie ou d'averses en Ardenne. Le soleil sera présent dans le reste du pays, avant que les champs nuageux ne se propagent avec un faible risque d'averse. Dans l'après­ midi, des nuages plus denses s'installeront à partir de l'ouest. Le thermomètre ne dépassera pas 8 à 13 degrés. En soirée et durant la nuit, la nébulosité augmentera et des pluies sont à craindre. Mercredi débutera avec une zone de pluie du centre à l'est du pays, qui nous quittera à la mi-journée pour laisser la place à quelques éclaircies mais aussi des averses pouvant s'accompagner d'un coup de tonnerre et de grésil. (Belga)