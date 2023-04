PGA Tour - Jon Rahm remporte son premier Masters d'Augusta et redevient N.1 mondial

Rahm remporte ainsi son premier Masters, lui qui a ouvert son compteur en Grand Chelem en 2021 avec l'US Open. L'Espagnol de 28 ans a rendu dimanche une carte de 69 (3 coups sous le par), avec quatre birdies et un bogey, et termine le tournoi à 12 sous le par avec quatre coups d'avance sur ses deux poursuivants, les Américains Brooks Koepka et Phil Mickelson (-8), tous deux représentants du circuit dissident LIV. Koepka, qui a fait la course en tête sur l'ensemble du tournoi, s'est effondré au 4e tour, avec six bogeys, tandis que Mickelson a réussi un come-back impressionnant, avec pas moins de huit birdies sur le dernier tour. Rahm, qui a déjà remporté trois autres titres PGA en 2023, devient le quatrième Espagnol à arborer le fameux blazer vert, après Seve Ballesteros, Jose Maria Olazabal et Sergio Garcia. (Belga)