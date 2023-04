Ronde de Mouscron - L'Italienne Martina Fidanza remporte au sprint la 3e Ronde de Mouscron

La course a été animée, entre autres, par une échappée solitaire de la Néerlandaise Eva Van Agt (Jumbo-Visma) qui a été rejointe à 24 kilomètres de l'arrivée. L'échappée avait, jusqu'à la jonction, été contrôlée par le peloton à une trentaine de secondes. Un groupe de trentaine de coureuses formant le peloton principal s'est lancé dans les deux derniers tours du circuit local, malgré quelques éphémères relances, notamment de l'équipe Uno-X. Le sprint sur la Grand-Place de Mouscron a souri à l'Italienne à Fidanza, qui a devancé la Finlandaise Anniina Ahtosalo (Uno-X) et la Française Valentine Fortin (Cofidis). Katrijn De Clercq (Lotto Dstny) s'est classée 6e et première Belge. (Belga)