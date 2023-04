Année record sur le marché de l'emploi à Bruxelles en 2022 (Infographie)

Le nombre de Bruxellois à l'emploi a augmenté de presque 30.000 unités l'an dernier soit une croissance de 6,2%. Le seuil du demi-million a été dépassé pour la première fois avec 509.000 Bruxellois qui occupent un travail, souligne Actiris. Le taux d'emploi a continué d'augmenter et atteint le niveau le plus élevé observé depuis la création de la Région bruxelloise: 65,2% des Bruxellois âgés entre 20 et 64 ans sont à l'emploi (+3,5%). Le taux de chômage, de 11,5%, est en baisse depuis une dizaine d'années. Le nombre total d'emplois à Bruxelles (occupés par des Bruxellois ou non) était de 835.000 en 2022 soit une hausse de 39.000 postes. ""Chômage en baisse, taux d'emploi en hausse: tous les indicateurs sont au vert ! Si je m'en réjouis, je n'oublie pas pour autant que l'accès au marché de l'emploi est plus compliqué pour de nombreux Bruxellois. Inadéquation des compétences, discrimination à l'embauche restent les principaux freins à la mise à l'emploi des Bruxellois", a souligné Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l'Emploi. NOTE POUR LES REDACTIONS, non destinée à être publiée: Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/belga/#/details/a15744c7fe0f21327285de5e99106ea19c407f9bce8416cb272d34f45a378598/ et https://platform.localfocus.nl/belga/#/details/1dc9940b43b0fb95c4335147d2b085523823c1542d857d54adb4947c3172cd55/ .Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test. (Belga)