Asile et migration - L'Italie déclare l'état d'urgence pour faire face à l'augmentation du nombre de migrants

L'état d'urgence sera en vigueur pendant six mois et quelque cinq millions d'euros seront débloqués pour les régions du sud du pays les plus concernées par les arrivées massives, a indiqué le cabinet de la Première ministre italienne Giorgia Meloni. D'après l'agence de presse Ansa, l'état d'urgence devrait, entre autres, faciliter la mise en place de nouveaux centres d'accueil. (Belga)