Asile et migration - Quelque 2.000 migrants débarqués sur l'île de Lampedusa le week-end dernier

Les garde-côtes italiens ont mené deux opérations lundi soir. Au cours de l'une d'elles, un bateau de pêche transportant 800 personnes a été intercepté au large des côtes de la Sicile. Mardi, le navire faisait voile vers le port de Catane, sur la côte nord-est de l'île, selon Ansa. Une deuxième embarcation, avec 400 personnes à son bord, a également été interceptée au sud du Cap Passero, à la pointe sud-est de la Sicile. Plusieurs naufrages ont par ailleurs été signalés au cours du week-end. L'organisation humanitaire allemande ResQship a rapporté avoir récupéré deux corps et secouru 22 personnes. Le centre d'accueil de l'île de Lampedusa, dont la capacité maximale n'excède pas 400 places, était à nouveau surpeuplé après le week-end, avec 1.883 migrants. Les personnes exilées, qui partent de Tunisie ou Libye, débarquent souvent sur cette petite île, située entre la Sicile et l'Afrique du Nord. Située à quelque 190 kilomètres de la ville côtière tunisienne de Sfar, elle constitue, avec la Sicile et Malte, l'une des "portes d'entrée" de l'Europe pour les migrants. Selon le ministère de l'Intérieur italien, plus de 28.000 migrants ont rejoint l'Italie cette année. En 2022, le compteur affichait 6.900 arrivées de migrants à la même période. (Belga)