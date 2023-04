Assises Hainaut - Le procès de Domenico Puddu a débuté aux assises à Mons

Le jour des faits, la police est appelée pour des coups de feu à la rue du Congo à Marchienne-au-Pont. Elle découvre Jean-Yves Wargnies étendu contre un poteau électrique à la rue de Bayemont. L'homme est blessé à la cuisse et plus gravement à la tête. Il est envoyé en urgences à l'hôpital, où il meurt le 3 janvier 2020. Au matin du 30 décembre, Jean-Yves Wargnies effectuait des travaux dans son habitation en compagnie de Christophe Bertelli, lequel dénonce un voisin, Domenico Puddu, comme étant l'auteur des coups de feu. Ne supportant pas le bruit, Domenico était en conflit avec Jean-Yves depuis l'achat de sa maison, quatre ans plus tôt. Après avoir tiré un premier coup de feu, Domenico a suivi Jean-Yves, lequel avait pris la fuite, blessé à la cuisse, pour appeler la police. Il l'a achevé d'un second coup de feu, dans la tête cette fois, un peu plus loin. L'accusé, privé de liberté le jour même, est en aveux. La victime, Jean-Yves Wargnies, était une personnalité particulièrement appréciée à Charleroi où elle avait notamment lancé des brocantes en ville, celle du Bultia et celle des quais. Le procès est présidé par Adrien Vander Linden d'Hoogvoorst, conseiller à la cour d'appel du Hainaut. Le ministère public est représenté par François Demoulin, avocat général. L'accusé est défendu par Me Thomas Puccini et Me Boris Druart, du barreau de Charleroi. Les parties civiles, la famille de la victime et Christophe Bertelli, sont représentées par Me Jean-Philippe Mayence et Me Elena D'Agristina, du barreau de Charleroi. (Belga)