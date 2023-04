Billie Jean King Cup - Wim Fissette confiant avant d'affronter le Canada

Ce duel sur les bords du Pacifique sera la première expérience en tant que capitaine pour Wim Fissette, nommé à ce poste en février dernier en remplacement de Johan Van Herck. "Chaque rencontre est spéciale", a déclaré Wim Fissette mardi en conférence de presse. "Cela dépend aussi de l'équipe que l'on affronte. Le Canada a une très bonne équipe, mais je suis confiant, je pense que nous avons nos chances. Mentalement et physiquement, nous sommes prêts pour ce duel". L'équipe belge s'est envolée pour le Canada Elise Mertens (WTA 29), Maryna Zanevska (WTA 76) et Alison Van Uytvanck (WT 97). Pour sa première sélection, Fissette a fait appel à Ysaline Bonaventure (WTA 86), Greet Minnen (WTA 171), Yanina Wickmayer (WTA 190) et Kirsten Flipkens (WTA 43 en double). "Sur papier, le Canada est favori, mais nos joueuses ont bien commencé la saison", avance Wim Fissette. "Nous avons les qualités pour faire la différence. J'ai confiance en nos joueuses, je suis convaincu qu'elles vont signer une grosse prestation". Le Canada sera de son côté privé de sa meilleure joueuse, Bianca Andreescu (WTA 27), blessée. L'équipe canadienne sera composée de Leylah Fernandez (WTA 50), Rebecca Marino (WTA 81), Katherine Sebov (WTA 136) et Gabriela Dabrowski (WTA 7 en double). Le tirage au sort aura lieu jeudi à 12h locales (21h heure belge). Les deux premiers simples sont prévus samedi, les deux derniers simples et le double dimanche. (Belga)