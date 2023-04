Flèche Brabançonne - La Flèche Brabançonne aura un vainqueur inédit

Les deux derniers vainqueurs, l'Américain Michael Sheffield et le Britannique Tom Pidcock, ne figurent pas dans la sélection de l'équipe INEOS Grenadiers emmenée par le Polonais Michal Kwiatkowski. Vainqueur de l'épreuve en 2020, le Français Julian Alaphilippe manquera la Flèche Brabançonne et l'Amstel Gold Race dimanche. Soudal-Quick Step comptera sur l'Italien Andrea Bagioli pour tenter de signer un résultat sur la chaussée de Bruxelles, la formation de Patrick Lefevere ayant en outre dû enregistrer mardi le forfait du Suisse Mauro Schmid, malade. Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), lauréat en 2019, a laissé son vélo au garage après son printemps triomphal, tandis que Tim Wellens (UAE Team Emirates), dernier vainqueur belge de l'épreuve en 2018, panse ses plaies après sa chute au Tour des Flandres, remporté par Tadej Pogacar, qui sera aussi absent mercredi. Le troisième larron du "Big Three", Wout van Aert, ne sera pas non plus de la partie, et pour cause, son équipe Jumbo-Visma n'ayant pas inscrit la Flèche Brabançonne à son calendrier. L'équipe UAE misera sur Matteo Trentin tandis qu'Apecin-Deceuninck comptera sur Quinten Hermans. Arnaud De Lie, dont ce sera la dernière course ce printemps, sera l'atout de Lotto Dstny en cas de sprint, la formation belge comptant aussi sur Florian Vermeersch. Deuxième et troisième l'an dernier, les Français Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën) et Warren Barguil (Arkéa-Samsic) seront parmi les coureurs à suivre mercredi, au même titre que Loïc Vliegen (Intermarché-Circus-Wanty), Edward Theuns (Trek-Segafredo) ou le Français Axel Zingle (Cofidis). (Belga)