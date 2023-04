Invasion de l'Ukraine - Avions de combat à l'Ukraine: une décision occidentale possible "avant l'été"

Les discussions prennent du temps car les pays doivent agir ensemble, mais une décision reste atteignable "à court terme", a affirmé le ministre Troels Lund Poulsen lors d'une visite en Ukraine. "Le Danemark ne va pas faire ça tout seul", a déclaré le ministre, cité par plusieurs médias danois. "Nous aurons à le faire avec plusieurs pays. Et nous devrons aussi avoir un dialogue avec les Américains là-dessus". "Mais j'estime que nous pouvons parvenir à une décision à court terme", a dit le ministre - intérimaire en raison de l'arrêt maladie du titulaire - évoquant la perspective de le faire avant les congés d'été. La Slovaquie et la Pologne ont commencé à livrer à Kiev fin mars et début avril respectivement des avions de chasse Mig-29 de conception soviétique. Varsovie s'est dit prêt à donner tous ses exemplaires de chasseurs, soit une trentaine. Mais aucun avion occidental moderne, réclamé par Kiev, n'a encore été livré, même si plusieurs pays occidentaux ont affiché des ouvertures en ce sens. Le Danemark possède une flotte de 43 F-16, dont 30 actifs. Ces avions de conception américaine sont en cours de remplacement par 27 F-35 également américains. (Belga)