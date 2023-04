Invasion de l'Ukraine - Des hackeurs russes piratent des caméras de cafés ukrainiens, selon Washington

Lors d'une conférence au cercle de réflexion Center for International and Strategic Studies à Washington, le directeur de la division cybersécurité à l'Agence de sécurité nationale (NSA), Rob Joyce, a déclaré que l'État russe et des hackeurs soutenus par ce dernier continuaient d'attaquer les systèmes d'information ukrainiens dans le cadre de leur offensive sur le pays depuis plus d'un an. "Les attaques sont persistantes sur les intérêts ukrainiens, qu'ils soient financiers, étatiques, individuels, des commerces -- juste pour perturber" leurs opérations, a affirmé Rob Joyce. Le responsable de la NSA a qualifié certains piratages de "créatifs". "Nous observons les hackeurs russes se connecter à des caméras reliées au web pour observer des convois et des trains livrer de l'aide", a-t-il affirmé. "Au lieu d'utiliser (les caméras) d'une place publique disponible sur internet, ils observent, à l'aide de caméras de sécurité d'un café, la route qu'ils ont besoin de surveiller", a-t-il dit. Les hackeurs russes concentrent aussi leurs opérations sur les industries de défense et les entreprises de logistique américaines afin d'en apprendre davantage sur les livraisons d'armes à l'Ukraine, a affirmé Rob Joyce. Celles-ci sont la cible de "pressions quotidienne de la part des Russes", a-t-il ajouté. (Belga)