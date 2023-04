Invasion de l'Ukraine - Un millier de demandes de dégel d'avoirs russes (PRESS)

(Belga) Avec 250 milliards d'euros, la Belgique fait partie des pays européens qui affichent le plus gros montant d'actifs russes gelés, lit-on mardi dans Le Soir. Ce phénomène est dû en grande partie à la présence sur le sol belge d'Euroclear, une société internationale de dépôt et de règlement/livraison pour obligations et actions qui détient énormément de ces actifs.