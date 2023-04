Italie: le gouvernement revoit à la baisse la croissance pour 2024

Cette prévision, qui figure dans la nouvelle feuille de route économique adoptée en Conseil des ministres, tient compte de la hausse des taux d'intérêt en Europe. Le contexte économique "reste incertain et risqué en raison de la guerre en Ukraine, des fortes tensions géopolitiques, de la hausse des taux d'intérêt" et des "crises localisées dans le système bancaire et financier international", juge le gouvernement italien dans un communiqué. La croissance économique a été cependant revue à la hausse pour cette année et devrait atteindre 0,9% à législation constante, mais grimper à 1% grâce à de nouvelles mesures visant à la stimuler, contre 0,6% prévu en novembre. L'objectif de déficit public a été maintenu à 4,5% du PIB pour cette année, en nette baisse par rapport aux 8% enregistrés en 2022, grâce notamment à l'accalmie sur les prix de l'énergie qui réduit les subventions aux ménages et entreprises. A législation constante, donc sans mesures de relance supplémentaires, le déficit serait de 4,35% du PIB. La différence entre ces deux taux, soit 0,15 point de pourcentage de PIB, dégage une marge de manœuvre de plus de 3 milliards d'euros. Cette somme permettra de réduire les cotisations pour les salariés à faibles et moyens revenus afin de "soutenir le pouvoir d'achat des ménages". Rome s'engage à réduire "progressivement" mais "durablement" le déficit public, qui devrait passer à 3,7% du PIB en 2024, 3% en 2025 et 2,5% en 2026. Parallèlement, le ratio de la dette publique devrait baisser à 140,4% du PIB en 2026, contre 144,4% en 2022, tout en restant nettement au-dessus de la moyenne de la zone euro. (Belga)