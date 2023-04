Jupiler Pro League - Le Cercle Bruges demande à la Pro League d'améliorer la qualité de l'arbitrage

La défaite du dimanche 9 avril face à l'Antwerp avait un goût amer pour le Cercle (2-1). Les Anversois ont marqué le but de la victoire sur penalty, après que Thibault Somers a accidentellement touché le ballon du bras dans son rectangle. Miron Muslic, l'entraîneur brugeois, avait ensuite exprimé sa colère envers l'arbitrage devant les caméras de télévision, à l'issue du match. Dans son communiqué de mardi, le Cercle indique ne pas remettre en cause l'intégrité de l'arbitre de la rencontre, mais constate un "manque de décisions uniformes". "Le week-end dernier, il y a eu des discussions sur l'arbitrage dans au moins quatre matchs, dans lesquels les décisions des arbitres ont tenu le rôle principal. Cela a un fort impact sur le classement, créant de la frustration et de l'incertitude pour toutes les équipes, leurs fans et les parties prenantes impliquées. Les décisions ont en plus eu une incidence négative sur l'image de la compétition". "Cette saison, le Cercle Bruges a rencontré à plusieurs reprises le département de l'arbitrage professionnel pour discuter du problème. Malheureusement, nous n'avons constaté aucun progrès. Le Cercle insiste donc pour que des mesures soient prises par la Pro League pour améliorer la qualité des décisions d'arbitrage et des interventions du VAR." "Nous espérons donc que les mesures concrètes nécessaires seront prises pour améliorer la situation actuelle pour toutes les équipes de Pro League", conclut le Cercle. (Belga)