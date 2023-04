Le plan contre le harcèlement à l'école validé en commission du Parlement

Le texte entend mieux outiller les écoles pour éviter et gérer les cas de harcèlement, mais aussi généraliser et pérenniser des mesures qui, jusqu'à présent, étaient surtout menées à une échelle locale sur base d'appels à projets reconduits d'année en année. Ce nouveau cadre réglementaire prévoit notamment la création d'un Observatoire du climat scolaire. Celui-ci aura pour mission de recueillir davantage de données scientifiques sur le phénomène, mais également d'alimenter les écoles en ressources, diffuser les bonnes pratiques en la matière, etc. Parallèlement, les écoles qui s'inscriront dans le projet devront élaborer un programme d'actions de prévention et de lutte. Celles-ci pourront se faire accompagner durant les trois premières années par des opérateurs professionnels externes agréés pour la mise en œuvre de ces mesures. Deux cents premières écoles pourront bénéficier du projet dès la rentrée prochaine déjà. Deux cents autres écoles suivront dès l'année suivante. Pour soutenir cet effort, le projet bénéficiera d'un budget annuel porté à 2,6 millions d'euros, contre 400.000 seulement jusqu'à présent. Selon certaines estimations, le harcèlement concernerait un élève sur trois en FWB, soit en tant que victime, soit en tant que harceleur, soit en tant que témoin. Encore amplifié depuis l'apparition des réseaux sociaux, le phénomène pousse chaque année de nombreux jeunes dans le désarroi, voire au suicide parfois. (Belga)