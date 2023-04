Les Belges à l'étranger - Vincent Kompany se rapproche du titre après sa victoire contre son principal rival

Sheffield a joué près de 75 minutes à dix contre onze et a été contraint à un remplacement précoce après le carton rouge du gardien Wes Foderingham (17e). Ce n'est qu'en seconde période que Burnley a pu exploiter sa supériorité numérique. Johann Berg Gudmundsson a signé les deux buts (60e et 70e). Vincent Kompany a remplacé Manuel Benson à la mi-temps, ainsi que Gudmondsson, auteur du but du match. Ameen Al-Dakhil n'était pas dans le noyau pour cette rencontre. A six journées de la fin, Burnley a désormais 14 points d'avance sur Sheffield. Mathématiquement, le titre pourrait être acquis dès le week-end prochain. Il faudra cependant que Sheffield perde des points sur son terrain face à Cardiff, une équipe du bas de classement en Championship. (Belga)