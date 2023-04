Météo - Un temps variable et frais ces prochains jours

Ce soir, le ciel se couvrira et il pleuvra d'abord sur l'ouest du pays. En cours de nuit, cette zone de précipitations touchera l'ensemble du territoire. Les minima varieront de 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 8 ou 9 degrés en plaine. Mercredi matin, alors que la zone de pluie s'évacuera vers l'Allemagne, nous retrouverons un temps temporairement sec avec des éclaircies. Vers midi, les nuages deviendront à nouveau plus nombreux avec des averses, voire de l'orage, à l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 8 degrés en Ardenne et 12 ou 13 degrés dans le centre du pays. Le vent, de secteur sud-ouest à ouest, gagnera en intensité avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h. Cette alternance de passages ensoleillés et de pluies se poursuivra les jours suivants avec des matinées encore assez froides. (Belga)