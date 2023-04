Plus de 200 militaires belges au Mississippi pour l'exercice Southern Strike

Il s'agit de la première participation belge à cet exercice renommé, selon le Régiment des Opérations spéciales ("Special Operation Regiment", SOR), qui y voit une reconnaissance du fait qu'il est considéré comme un partenaire compétent et fiable par les pays partenaires et plus particulièrement au sein de la communauté internationale des SOF (forces spéciales). L'exercice se déroule du 7 au 30 avril au "Gulfport Combat Readiness Training Center" (CRTC), géré par l'Air National Guard (ANG) du Mississippi, ont précisé ces sources à l'agence Belga. Le gros du détachement belge est fourni par le SOR, qui chapeaute les unités para-commandos, soit le 2e bataillon de commandos de Flawinne et le 3e bataillon de parachutistes de Tielen, les centres d'entraînement spécialisés; le 6e groupe CIS et le Special Forces Group (SFG), une unité d'élite qui a mené en août 2021 l'opération d'évacuation Red Kite de Kaboul après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan. Mais de nombreuses autres unités de la composante Terre sont aussi impliquées, avec un renfort médical. La composante Air est pour sa part représentée par un de ses nouveaux avions de transport Airbus A400M Atlas provenant du 15e wing de Melsbroek, ainsi que par le wing météo de Beauvechain a-t-on ajouté de mêmes sources. Southern Strike (SSTK) est un exercice interarmées organisé depuis une dizaine d'années par la garde nationale aérienne du Mississippi au CRTC, situé près de Biloxi, sur le Golfe du Mexique. (Belga)