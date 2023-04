Premier League - Leicester nomme Dean Smith comme entraîneur jusqu'à la fin de la saison

Smith, 52 ans, était sans club depuis son licenciement de Norwich en décembre dernier. L'entraîneur anglais a également dirigé Walsall, Brentford et Aston Villa. Engagé jusqu'au terme de la saison, Smith aura pour mission de maintenir les 'Foxes' en Premier League. Le club de Youri Tielemans, Wout Faes, Timothy Castagne et Dennis Praet occupe actuellement la 19e place avec 25 points, deux de moins qu'Everton, 17e et premier non-relégable. (Belga)