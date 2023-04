Sophie Rohonyi, nouvelle présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique

"La défense des droits des femmes et des filles a toujours été le fil conducteur de mon engagement", explique la nouvelle présidente. Sur ce plan, Sophie Rohonyi a œuvré, au cours de cette législature, à de réelles avancées pour les filles et femmes comme l'imprescribilité des crimes pédophiles et la criminalisation de l'inceste, la reconnaissance du féminicide, l'allongement du congé de paternité ou encore la mise en place d'un plan de lutte contre les violences intrafamiliales, liste DéFI. Créé en 1905, le Conseil des femmes francophones de Belgique est une "association coupole" qui regroupe une cinquantaine d'organisations de femmes. Son principal objectif est de "combattre toute forme de pression et discrimination envers les femmes". (Belga)