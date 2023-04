Tour de Sicile - Finn Fisher-Black (UAE Emirates) gagne la 1re étape

Le jeune coureur néo-zélandais de 21 ans l'a emporté en solitaire avec 8 secondes d'avance sur les Italiens Vincenzo Albanese et son coéquipier chez UAE Emirates, Diego Ulissi. C'est la première victoire professionnelle pour Finn Fisher-Black qui endosse le premier maillot de leader au général. Côté belge, Lennert Teugels (Bingoal WB) a pris la 8e place et Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty) est 10e. Mercredi, la 2e étape reliera Canicatti à Vittoria sur 193 km. La 5e édition de ce Tour de Sicile se termine vendredi par la 4e étape entre Barcellona Pozzo di Gotto et Giarre. L'Italien Damiano Caruso est le tenant du titre. (Belga)