Trafic des trains interrompu à Bruxelles sur l'axe Nord-Midi

(Belga) Le trafic des trains était interrompu mardi matin entre les gares de Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord, ont fait savoir la SNCB et le gestionnaire du réseau, Infrabel. Plus aucun train ne circulait depuis 6h55 en raison d'un dégagement de fumée en gare de Bruxelles-Central. Les pompiers, arrivés sur place, devaient encore déterminer l'origine de ce "léger dégagement de fumée", a précisé Infrabel.