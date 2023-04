Bruxelles candidate aux Mondiaux de cyclisme 2030 - Bruxelles a "des atouts fantastiques" et "toutes ses chances" pour convaincre l'UCI

Si Bruxelles sera au cœur du parcours, comme l'a rappelé Wouter Vandenhaute, directeur de Flanders Classics, Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, a confirmé qu'il ne se limitera pas à la capitale. Pour autant que la candidature soit validée par l'UCI, l'Union cycliste internationale. "Nous avons toutes nos chances", a néanmoins insisté Tom Van Damme, président de Belgian Cycling. "Ce ne sera pas évident, le cyclisme est un sport mondial avec de plus en plus de candidats pour organiser un tel événement", a ajouté le président de la fédération belge. "Mais la Belgique a des atouts fantastiques. En 2030, ce seront les 200 ans de la Belgique, Bruxelles est un cadre prestigieux mais plus important encore selon moi, le vélo fait partie de l'ADN du pays." L'organisateur du Tour des Flandres, à la manœuvre en cas de validation de la candidature, a estimé que ce serait "incroyable d'avoir une chance, neuf ans après les championnats du monde à Louvain, d'accueillir à nouveau les championnats", a précisé M. Vandenhaute. S'il est encore trop tôt pour évoquer une idée plus précise du parcours, il l'est aussi pour l'aspect financier, même si les différents interlocuteurs ont indiqué que l'édition à Louvain en 2021 donnait une idée. Pour rappel, cette édition avait un budget de 21,3 millions d'euros. La contribution était alors partagée entre le gouvernement régional, les villes organisatrices et l'UCI. Pour l'éventuelle édition à Bruxelles, "nous avons encore du temps pour discuter avec l'ensemble des partenaires", a ponctué M. Vandenhaute. (Belga)