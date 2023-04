Conference League - Moyes, le coach de West Ham, est clair: "La finale est notre objectif"

"Il n'y a plus beaucoup d'équipes anglaises dans les compétitions européennes, mais West Ham est bien présent", a déclaré Moyes. "Nous avons déjà fait un bon bout de chemin, mais nous voulons continuer jusqu'à la finale. Une fois que vous entrez dans la phase à élimination directe, c'est difficile. La Gantoise a également effectué un beau parcours pour arriver à ce quart de finale. Je pense notamment à la belle victoire en déplacement à Basaksehir au tour précédent. "Je m'attends à un match costaud. Nous nous donnerons à fond. Notre prochain adversaire est également dans une phase importante en championnat. Nous devons tout faire pour saisir toutes les opportunités de gagner beaucoup de matches. Mon père et ma fille seront dans les tribunes, ce qui rend le match contre Gand spécial pour moi." "La victoire contre Fulham le week-end dernier nous a enlevé un peu de pression, mais j'aurais bien sûr préféré prendre quelques points de plus avec West Ham. Cette Conference League peut embellir encore notre saison. À ce stade, nous avons deux possibilités de nous qualifier pour le tour suivant et c'est vraiment un objectif. Mais nous devons avant cela passer l'écueil de Gand", a conclu Moyes. (Belga)