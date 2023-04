Euro 2028 - Le Royaume-Uni et l'Irlande opposés à la Turquie pour l'organisation de l'Euro 2028

La candidature britanno-irlandaise semble être en pole position pour décrocher l'organisation de l'Euro 2028. Au total, dix stades ont été retenus avec Wembley, Hampden Park, Principality Stadium, Tottenham Hotspur Stadium, Etihad Stadium, St James' Park, Villa Park, Hampden Park, Aviva, Casement Park et le nouveau stade d'Everton qui doit encore être construit. L'Angleterre a déjà organisé l'Euro en 1996 et de nombreux matches de l'Euro 2020 ont été joués à Wembley. En 2022, l'Euro féminin a aussi eu lieu en Angleterre. La Turquie, qui n'a jamais organisé l'Euro, a également posé sa candidature pour l'Euro 2032 et devra faire avec la concurrence de l'Italie, pays-hôte en 1968 et 1980. Le Comité exécutif de l'UEFA se réunira au mois d'octobre pour dévoiler les noms des pays organisateurs des Euros 2028 et 2032. Le prochain Euro aura lieu en Allemagne en 2024. (Belga)