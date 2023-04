Flèche Brabançonne - L'Italienne Silvia Persico fait parler sa puissance pour s'imposer au sprint à Overijse

Plusieurs attaques ont animé la première partie de course, notamment celle de l'Allemande Lauren Stephens et de l'Italienne Alice Palazzi, parties peu après le départ et reprise à 117 kilomètres de l'arrivée. Toutes les tentatives ont ensuite été vaines. Le peloton était toujours groupé à l'entrée dans le circuit local à Overijse, alors que les difficultés du jour commençaient à s'enchaîner. La Suissesse Marlen Reusser (SD Worx), lauréate de Gand-Wevelgem, s'est lancée à l'offensive à 26 kilomètres, en vain. À l'entrée du dernier circuit local, Reusser et Vollering ont dicté le tempo d'un peloton d'une trentaine d'unités. Cinq concurrentes ont réussi à fausser compagnie à ce groupe à 15 kilomètres de l'arrivée: Reusser et sa compatriote Elise Chabbey, la Néerlandaise Shirin Van Anrooij, Silvia Persico et Margot Vanpachtenbeke, qui, lâchée dans la Moskesstraat, a été récupérée par Vollering et Lippert. Ces trois poursuivantes ont repris les coureuses de tête à sept kilomètres de la ligne d'arrivée. Le groupe s'est disputé la victoire au sprint dont a émergé Silvia Persico devant Demi Vollering, qui avait lancé la manœuvre, Liane Lippert. L'Italienne a décroché par la même occasion sa première victoire, la 4e de sa carrière et a succédé au palmarès de la Flèche brabançonne féminine à Demi Vollering. (Belga)