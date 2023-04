Grave accident de la route à Mouscron

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, vers 04h30 du matin, qu'un accident de la circulation s'était produit le long de la chaussée de Aelbeke à Mouscron. Un véhicule de désincarcération, un camion de balisage, un SMUR, une ambulance et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. L'accident s'est déroulé dans une ligne droite, peu avant la "Plaine De Neckere", le site qui accueille les célèbres "24h de Mouscron". Pour une raison inconnue, le conducteur d'une voiture a perdu le contrôle de son véhicule qui a d'abord percuté avec son côté droit un arbre, a rebondi, puis a percuté avec le côté gauche un second arbre, de l'autre côté de la route. "La voiture était seule en cause et le chauffeur était seul à bord. Le conducteur a été désincarcéré et rapidement sorti des tôles de sa voiture. La victime, un Mouscronnois âgé d'une trentaine d'années, était grièvement blessé. Il a été pris en charge par le médecin-urgentiste et transféré vers un centre hospitalier, soit Mouscron, soit vers Courtrai", indiquait mercredi en début d'après-midi le lieutenant Mathieu Delneste qui a dirigé l'intervention. (Belga)