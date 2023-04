Invasion de l'Ukraine - Moscou teste un missile intercontinental

Le missile a atterri comme prévu dans une zone d'entraînement au Kazakhstan voisin. "L'objectif était de tester les capacités des missiles intercontinentaux au combat", a indiqué le ministère. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a plus de 13 mois, Moscou a déjà tiré de nombreux missiles sur son voisin. La rhétorique militaire russe à l'égard de l'Occident est devenue beaucoup plus menaçante, avec même des allusions à une guerre nucléaire. Tout récemment, Moscou a provoqué une certaine inquiétude en annonçant qu'elle allait placer des armes nucléaires tactiques près de la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Il s'agit de missiles à plus courte portée que les missiles intercontinentaux. (Belga)