Invasion de l'Ukraine - Vidéo de décapitation: l'UE demandera des comptes aux criminels de guerre en Ukraine

L'Union européenne n'a "pas d'informations sur la véracité de la vidéo", mais "si elle est confirmée, il s'agit d'un nouveau rappel brutal de la nature inhumaine de l'agression russe", a affirmé Nabila Massrali, porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, lors d'une conférence de presse quotidienne à Bruxelles. "La Russie doit respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit humanitaire international et veiller à ce que les prisonniers de guerre soient traités humainement en toutes circonstances, conformément aux conventions de Genève, et à ce que leur vie ne soit pas mise en danger", a-t-elle poursuivi. Dans l'après-midi, le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est dit "mortifié par la vidéo atroce montrant le meurtre d'un prisonnier de guerre ukrainien par un soldat russe", dans un message diffusé sur son compte Twitter. "La responsabilité et la justice doivent l'emporter sur la terreur et l'impunité. L'UE fera tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir", a-t-il ajouté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé une nouvelle exaction de "monstres" russes. (Belga)