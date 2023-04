La ponctualité des trains était toujours sous la barre des 90% en mars

Le mois dernier, 87,9% des trains sont arrivés à bon port ou à la première gare de la Jonction Nord-Midi sur leur trajet, à l'heure prévue ou avec moins de six minutes de retard. Ce taux reste inférieur à celui de l'année dernière à la même période (89,9%), mais progresse légèrement par rapport à février 2023 (86,2%). Ces pourcentages ne tiennent toutefois pas compte des trains annulés. En mars dernier, pas moins de 3.999 trains ont été totalement ou partiellement supprimés. Cela correspond à 4% des trains en circulation. Si l'on en tient compte, la ponctualité des trains baisse à 85,1% en mars, contre 82,4% un mois auparavant. Plusieurs incidents ont provoqué des ralentissements sur le rail. Parmi eux, une intrusion sur les voies, survenue le 30 mars à Gand-Saint-Pierre, a entraîné 4.391 minutes de retard et l'annulation de 79 trains. Sur l'ensemble de l'année 2022, la ponctualité des trains (sans compter ceux qui ont été annulés) avait baissé à 89,2%, tombant sous la barre des 90% pour la première fois depuis 2018. Dans les nouveaux contrats de gestion d'Infrabel et de l'opérateur ferroviaire SNCB, la ponctualité du transport domestique de passagers est l'un des critères dont dépend une partie du financement. L'objectif fixé par le gouvernement fédéral est une ponctualité minimale de 90,6% d'ici à 2027 et de 91% d'ici à 2032. (Belga)