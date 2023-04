Le match des playoffs nationaux entre Bocholt et Visé devra être joué

Bocholt avait été sanctionné d'une défaite par forfait pour le match prévu lundi dernier. Le club limbourgeois avait en effet oublié de communiquer l'heure de la rencontre à Visé. Comme un compromis n'avait pas pu être trouvé entre les deux clubs, l'URBH avait appliqué le point 613 D bis du règlement et infligé une défaite par forfait à Bocholt. Le club limbourgeois avait fait appel de cette décision et la Commission de Juridiction d'Urgence de l'URBH a décidé mardi soir que la rencontre devra bel et bien être jouée. Au classement, Bocholt occupe la tête des playoffs avec 7 points, deux de plus que Hubo Handball et le Sporting Pelt. Visé, qui ne peut donc plus compter sur le forfait du match contre Bocholt, est 4e et dernier avec 3 points. (Belga)