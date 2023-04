Le rachat de Landal par Roompot sera finalisé la semaine prochaine

En juin 2021, Roompot et Landal avaient annoncé leur volonté de fusion. Après l'accord de la Commission européenne obtenu l'année dernière, les deux firmes ont reçu le feu vert de l'ACM. Cette dernière a toutefois exigé que l'entreprise fusionnée vende 30 parcs aux Pays-Bas au groupe concurrent Dormio, faute de quoi sa position deviendrait trop dominante. Dans un communiqué commun, Roompot et Landal ont fait savoir que l'acquisition sera finalisée d'ici mardi. Le groupe fusionné comptera 5.500 employés et exploitera 305 parcs avec plus de 30.000 hébergements répartis dans 11 pays d'Europe, dont 12 sites en Belgique. Roompot possède actuellement sept parcs opérationnels dans notre pays et un en construction, tandis que Landal est présent sur quatre sites belges. Ensemble, Roompot et Landal affichent un bilan de 25 millions de nuitées en 2022. (Belga)