Le suspect du meurtre d'une femme à Etterbeek arrêté en Allemagne

Le corps sans vie d'une femme âgée de 53 ans a été découvert le 4 avril dernier vers 15h40 rue Philippe Baucq à Etterbeek. Les secours ont immédiatement été appelés. Ils n'ont pu que constater le décès de celle-ci. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Le parquet de Bruxelles a ensuite ordonné les premiers devoirs d'enquête, à savoir l'audition de témoins, l'analyse des images de caméras de vidéo-surveillance et l'intervention du laboratoire de la police judiciaire fédérale. Il a également requis un juge d'instruction d'enquêter du chef de meurtre. Selon Sudinfo le 6 avril, la victime a été tuée avec une arme blanche, par son compagnon. Le suspect serait prénommé Hassan, d'après les informations recueillies par le quotidien. Il serait âgé d'une vingtaine d'années et serait déjà connu des services de police et de justice. (Belga)