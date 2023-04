Ligue des Champions - Le Real prêt à éliminer Chelsea en quarts, comme l'année dernière

Chez les Merengues, Carlo Ancelotti a reconduit le onze victorieux 0-4 de Barcelone. Comme attendu, Thibaut Courtois était dans la cage et Eden Hazard sur le banc. Dans l'autre camp, Frank Lampard a renforcé sa défense en alignant trois défenseurs centraux avec Reece James et Chilwell sur les ailes et a opté pour le duo Raheem Sterling -Joao Felix. en attaque. Dès la mise en jeu, les Madrilènes ont pris le ballon, essayant de le faire circuler dans la moitié de terrain adverse. Néanmoins, Chelsea s'est procuré deux occasions très dangereuses sur des contres rapides, notamment lorsque sur une passe en profondeur de N'golo Kanté, Joao Felix a buté sur Courtois (2e). Petit à petit, le Real a pris le contrôle de la partie alors que Chelsea passait son temps dans son camp. Les Madrilènes ont ouvert la marque par Benzema, auteur de son 90e but en C1 (22e, 1-0). Dans la foulée, Courtois a effectué un arrêt incroyable devant Sterling (23e). Si le Real est parvenu régulièrement à conclure, il a vraiment rarement été dangereux. Malgré les erreurs et les pertes de balle madrilènes, les Blues n'ont guère eu de présence dans la surface. Alors qu'il subissait depuis le retour des vestiaires, Chelsea s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de Chilwell, qui a atterré Rodrygo filant vers le but (59e). A peine monté au jeu (71e), Asensio a doublé le score sur un nouvel assist de Vinicius (74e, 2-0). (Belga)