NBA - Les Lakers et Atlanta s'imposent en barrage et se qualifient pour les playoffs

Dans le match entre les Lakers, 7e à l'Ouest, et les Timberwolves, 8es, Minnesota a longtemps eu les commandes de la partie avant le réveil des Lakers dans le quatrième quart-temps. Dans une fin de match haletante, Dennis Schröder a pensé offrir la victoire aux Lakers grâce à un tir à trois points à 1.4 seconde du buzzer mais Mike Conley a envoyé les deux équipes en prolongations en convertissant trois lancers francs. Dans les cinq minutes additionnelles, LeBron James (30 points) et ses équipiers ont fait parler leur expérience pour finalement s'imposer 108-102 et se qualifier pour les playoffs où ils affronteront Memphis au premier tour. Les Timberwolves auront encore une chance de se qualifier pour les playoffs en défiant le vainqueur du match entre la Nouvelle-Orléans, 9e, et Oklahoma City, 10e. Plus tôt dans la soirée, Atlanta, 8e à l'Est, a surpris Miami, 7e, sur son parquet. Après avoir compté 24 points d'avance, les Hawks ont vu le Heat réduire l'écart à six unités mais Trae Young (25 points) et consorts ont permis à Atlanta de reprendre le large et s'imposer 105-116. Au premier tour des playoffs, Atlanta sera opposé à Boston tandis que Miami devra battre le vainqueur du match entre Toronto, 9e, et Chicago, 10e pour espérer se qualifier.