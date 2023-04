Procès des attentats à Bruxelles - Laachraoui était en Europe pour arrêter les bombardements en Syrie, selon El Makhoukhi

"La première fois que j'ai revu Najim Laachraoui en Belgique, j'ai dit que je voulais bien lui apporter mon aide, mais que je comptais repartir en Syrie", a raconté l'accusé. "Il m'a dit 'les bombardements sont sans pitié'. Il m'a dit avoir vu des corps de femmes et d'enfants déchiquetés, qu'ils n'en avaient rien à foutre de tuer des innocents. Najim Laachraoui a fait ce qu'il a fait, mais ce n'était pas un menteur." "Il pensait qu'il n'y avait pas de raison que les pays qui font ces choses en Syrie ne subissent pas la même chose", a décrit Bilal El Makhoukhi. "Il était en Europe pour appliquer le talion et pour faire quelque chose afin d'arrêter les bombardements." "Les bombardements c'est aussi de la terreur", a ajouté l'accusé. "Ces bombes ont tué plus de civils en Orient que les attentats en occident." L'homme a en revanche affirmé que, jusqu'au 22 mars 2016, il n'avait aucune idée du moment où Najim Laachroui allait passer à l'attaque, ni quelles allaient être ses cibles. De son côté, Mohamed Abrini a avancé que, selon lui, les attentats étaient effectivement une réponse aux bombardements. "Mais je pense que les attentats n'arrêteront pas les bombardements et que les bombardements n'arrêteront pas les attentats", a-t-il déclaré, avant d'ajouter que Najim Laachraoui était dans l'optique de perpétrer autant d'attaques que possible en Europe. (Belga)