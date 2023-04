TC Bruges - Début du procès des frères Marchand et de seize suspects pour blanchiment d'argent

L'affaire porte sur le blanchiment de livres sterling, probablement issues de la vente illégale de cigarettes, échangées contre des euros. Plus de 100 millions d'euros auraient ainsi été blanchis puis ramenés au Royaume-Uni, rapportent les enquêteurs. Le 18 juin 2019, des perquisitions ont eu lieu au domicile des frères Marchand à l'Europacentrum, un complexe résidentiel situé à Ostende. L'enquête était alors en cours depuis un certain temps. En effet, la police avait surpris Pierre Marchand à Bruxelles avec un sac rempli d'argent liquide. Six voitures de luxe ont également été saisies suite à des perquisitions effectuées dans les communes d'Ostende, de Knokke, de Bruges et de Jabbeke, toutes situées en Flandre occidentale. Rudolf et Armand (aujourd'hui décédé), deux frères de Peter Marchand sont également impliqués dans cette affaire de blanchiment d'argent. Parmi les frères, seul Peter a été privé de liberté dans le cadre de cette affaire. Lui et d'autres prévenus ont passé quatre mois en détention préventive. Dix autres personnes et six entreprises se retrouvent sur le banc des prévenus aux côtés de Peter et Rudolf Marchand. Parmi eux, cinq étaient absents mercredi matin à l'audience. Toutes les parties auront l'occasion de défendre leur point de vue dans les mois à venir. En 1996, alors que les entreprises commerciales des frères Marchand connaissaient déjà des difficultés, ces derniers étaient déjà soupçonnés par la justice de fraude fiscale, de blanchiment d'argent et de trafic de tabac et d'alcool, notamment. En 2012, les poursuites à leur encontre ont finalement été abandonnées. Cette affaire ne sera pas plaidée avant le 24 janvier 2024. (Belga)