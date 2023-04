TC Charleroi - Cinq ans de prison requis par défaut pour viols sur sa filleule

L'homme, absent et jugé par défaut, est poursuivi pour plusieurs faits de mœurs commis durant quelques mois en 2019 envers sa filleule âgée de moins de 16 ans. Des messages jugés "interpellants" par le ministère public et un comportement particulier ont éveillé les soupçons. "Le prévenu évoquait notamment les menstruations et la fécondité de la victime. Plusieurs membres de la famille, entendus, ont aussi révélé avoir assisté à un comportement particulier du prévenu vis-à-vis de la victime", a indiqué le substitut Signor. Le prévenu, auditionné en 2019 par les autorités allemandes, a évoqué une "histoire d'amour" avec la jeune mineure. "Il affirme que la victime était consentante. Mais ce n'est tout simplement pas possible puisqu'elle n'était pas en état de concevoir quoi que ce soit compte tenu d'une déficience. Le prévenu savait également que ses agissements étaient punis par la loi, mais il ne 'savait pas s'en passer'", a précisé le ministère public. Une peine de 5 ans de prison par défaut a été requise. Jugement pour le 17 mai prochain. (Belga)