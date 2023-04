TC Charleroi - Une peine de 7 ans de prison requise pour une tentative d'extorsion avec violence

Le 7 juin dernier, le prévenu est entré dans l'agence de paris sportifs vers 16h25. "Il a effectué pour 300 euros de paris et était calme et silencieux. Une heure plus tard, il s'est mis à crier et à se diriger vers la caisse. Il a ordonné à ma cliente de lui donner la caisse, tout en la menaçant avec un tournevis. Elle fut victime de deux coups qui lui ont perforé son abdomen", a précisé la partie civile. Abderrahim B. a ensuite pris la fuite, lorsque l'employée est parvenue à actionner le bouton pour alerter la police. Le prévenu est en aveu des faits, tout en affirmant avoir été porteur d'un bic. "Je ne me reconnais pas dans mes actes. Je ne voulais pas lui faire du mal, j'ai juste voulu lui faire peur. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé", a expliqué Abderrahim B. Une peine de sept ans de prison a été requise par le substitut Bouilliez contre le prévenu, qui comptabilise deux antécédents correctionnels. Me Rooselaer, à la défense, a plaidé un sursis probatoire. "Ce sont des faits d'une gravité extrême et il en est conscient. J'ai l'impression qu'il a occulté les événements, comme s'il voulait oublier ce qu'il s'était passé." Jugement attendu pour le 26 avril prochain. (Belga)