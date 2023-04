TC Dinant - Un homme poursuivi pour une tentative de meurtre à Dinant

Le prévenu, qui participait à un barbecue organisé dans le cadre d'un anniversaire, a eu une altercation avec plusieurs personnes. Il a quitté les lieux et est revenu un peu plus tard avec une barre de fer et un couteau de chasse. Une personne a tenté de le calmer. Elle a reçu un coup de couteau dans le ventre. L'auteur des faits dit se souvenir d'une partie de la journée et de son réveil en cellule de dégrisement mais affirme n'avoir aucun souvenir des faits proprement dits. "Comme d'habitude, j'avais commencé ma journée avec une consommation excessive d'alcool et de médicaments. Je me suis rendu à ce barbecue où tout se passait bien. Mais à un moment, tout s'est écroulé. J'ai reçu un coup de poing au visage. Je suis rentré chez moi où j'ai à nouveau consommé. Puis il y a eu cet accident", explique-t-il. La victime dit ressentir encore des douleurs à la suite du coup reçu. Réquisitoire et plaidoiries sont fixés au 13 septembre 2023, le temps qu'un expert en médecine légale évalue l'incapacité de la victime. (Belga)