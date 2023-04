TC Nivelles - Cinquante mois de prison pour une tentative de meurtre à Rebecq

Il niait les faits durant l'enquête, tandis que devant le tribunal correctionnel, le Rebecquois n'excluait pas de s'être montré violent envers la victime, mais affirmait ne pas s'en souvenir à cause de son état alcoolisé ce matin-là. Il martelait par contre qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer la victime, et son conseil avait dès lors plaidé l'absence d'intention homicide. Le jugement, reprenant divers éléments d'enquête, écarte ces dénégations et retient donc bien la qualification de tentative de meurtre. À l'audience, le ministère public avait rappelé que pour les quatre scènes qui valaient au prévenu de se retrouver une nouvelle fois devant le tribunal correctionnel, l'enchainement des faits était le même: d'abord une consommation excessive d'alcool, suivie des faits de violence. Le tribunal, pour fixer la hauteur de la peine, a notamment pris en compte la gravité des faits qui ont porté atteinte à l'intégrité physique de plusieurs personnes, la dangerosité du prévenu et sa dépendance à l'alcool, ainsi que son état de récidive après deux condamnations précédentes, notamment pour des coups et blessures. (Belga)