Tour de Sicile - Niccolo Bonifazio remporte la 2e étape, Finn Fisher-Black reste en tête du général

Bonifazio, 29 ans, s'est montré le plus rapide d'un sprint massif pour devancer son compatriote Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) et l'Australien Blake Quick (Jayco-AlUla) pour remporter la 21e victoire de sa carrière, la première cette saison. Au classement général, le Néo-Zélandais Finn Fisher-Black (UAE Emirates), vainqueur de la première étape mardi, conserve la tête du classement général avec 6 secondes d'avance sur Albanese et 14 secondes sur son équipier italien Diego Ulissi. Jeudi, la 3e étape reliera Enna à Termini Imerese sur un parcours de 150 km. La 5e édition de ce Tour de Sicile se termine vendredi par la 4e étape entre Barcellona Pozzo di Gotto et Giarre. L'Italien Damiano Caruso est le tenant du titre. (Belga)