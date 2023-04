Un autre élu du Tennessee va retrouver son poste après son exclusion jugée raciste

Jeudi dernier, Justin Pearson, un élu démocrate, avait été exclu de l'assemblée, comme un autre de ses collègues, lui aussi afro-américain, pour avoir rejoint une semaine plus tôt des centaines de manifestants dans l'enceinte du parlement. Ils réclamaient une régulation plus stricte des armes à feu après une tuerie dans une école chrétienne de Nashville. Un vote à Memphis mercredi après-midi a renommé temporairement Justin Pearson à son poste, avant l'organisation d'une élection spéciale. Deux jours plus tôt, une procédure similaire avait donné l'opportunité à l'autre élu, Justin Jones, de retrouver son siège à Nashville. L'exclusion de ces deux hommes avait plongé l'Amérique dans une féroce bataille politique, entre débat sur les armes et accusations de racisme. D'autant qu'une troisième élue démocrate, Gloria Johnson, blanche et menacée d'exclusion pour les mêmes raisons, était parvenue à garder son siège -- alimentant des accusations de racisme. Le président Joe Biden était monté au créneau, invitant les trois élus à la Maison Blanche en guise de solidarité. (Belga)